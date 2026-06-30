Мужчина поссорился с приятелем и заколол его шампуром

30 июня 2026, 17:00

В Крыму мужчина заколол знакомого шампуром во время ссоры

Фото: iStock/Motortion

В Севастополе перед судом предстанет 38-летний мужчина, который во время ссоры заколол знакомого шампуром. Об этом информирует прокуратура республики Крым.