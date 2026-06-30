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Мужчина поссорился с приятелем и заколол его шампуром

В Крыму мужчина заколол знакомого шампуром во время ссоры
Фото: iStock/Motortion

В Севастополе перед судом предстанет 38-летний мужчина, который во время ссоры заколол знакомого шампуром. Об этом информирует прокуратура республики Крым.



В апреле текущего года во время отдыха на озере в Балаклавском районе обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в конфликт с одним из своих друзей. В ходе ссоры он схватил шампур и нанес им удар в грудь своему оппоненту. Пострадавший скончался от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчину отправили в колонию на 18 лет за убийство знакомой и вымогательство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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