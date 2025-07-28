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Ребёнку провели трепанацию черепа после столкновения с самокатчиком в Краснодаре

Фото: медиасток.рф

В Краснодаре ребёнку сделали трепанацию черепа после столкновения с самокатчиком. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.



Отмечается, что мальчик катался на велосипеде по двору, как вдруг его сбил самокат.

В результате произошедшего, со слов матери, ребёнок ударился о руль, упал на асфальт и разбил голову. У него возникло сильное кровотечение.

Врачи диагностировали у мальчика ушиб мозга, компрессионный перелом костей, скопление воздуха внутри черепа и открытую рану.

Ребёнку сделали операцию, после которой ему потребуется длительная реабилитация. Семья добавила, что полицейские даже не выезжали на место происшествия.

Анастасия Чинкова

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