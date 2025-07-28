Инвалида-колясочника прогнали с парковки у прокуратуры в Евпатории

28 июля 2025, 13:51

Фото: медиасток.рф

Председатель крымского отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Поддубный столкнулся с проблемой поиска места для парковки в Евпатории.





Он сообщил, что подъехал к городской прокуратуре на улице Гоголя и нуждался в пространстве, чтобы выйти из автомобиля. Ему было необходимо достать коляску, собрать её и переместиться в неё из салона.





«Свободных парковочных мест не оказалось. Я смог припарковаться у прокуратуры, хотя там нет выделенных мест для инвалидов. Вскоре вышел охранник и начал меня прогонять», — рассказал Поддубный «Аргументам недели».