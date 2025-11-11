Достижения.рф

Полиция Подмосковья поделилась клипом жесткого наезда багги на пешеходов в Тучкове

В поселке Тучково Рузского округа Подмосковья 13-летний подросток за рулем багги наехал на пешеходов. Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



Уточняется, что инцидент случился на Привокзальной площади. Подросток не справился с управлением и выехал на тротуар, зацепив несколько людей.

Молодой виновник аварии не имел права управления транспортным средством.



В результате столкновения пострадали 63-летняя женщина и 17-летняя девушка — их с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Предварительно, погибших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

