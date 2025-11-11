Полиция Подмосковья поделилась клипом жесткого наезда багги на пешеходов в Тучкове
В поселке Тучково Рузского округа Подмосковья 13-летний подросток за рулем багги наехал на пешеходов. Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что инцидент случился на Привокзальной площади. Подросток не справился с управлением и выехал на тротуар, зацепив несколько людей.
Молодой виновник аварии не имел права управления транспортным средством.
В результате столкновения пострадали 63-летняя женщина и 17-летняя девушка — их с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Предварительно, погибших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.
