Тимати показал тёплые семейные фото с Маврикии
Тимати отдыхает на Маврикии с Валентиной Ивановой и детьми
Тимати проводит отпуск на Маврикии вместе с возлюбленной Валентиной Ивановой и их детьми — шестилетним Ратмиром и трёхмесячной Эммой.
В своём блоге музыкант поделился серией семейных снимков, где видно, как он сочетает заботу о малышке с прогулкой по острову.
На фото Тимати держит переноску с Эммой в одной руке и доску для сёрфинга в другой.
Напомним, Эмма — первый ребёнок Валентины и третий для Тимати. У артиста также есть дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
