Тимати показал тёплые семейные фото с Маврикии

11 ноября 2025, 23:31

Тимати отдыхает на Маврикии с Валентиной Ивановой и детьми

Тимати с дочерью (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Тимати проводит отпуск на Маврикии вместе с возлюбленной Валентиной Ивановой и их детьми — шестилетним Ратмиром и трёхмесячной Эммой.