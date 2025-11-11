В Краснодаре изолировали девочку из «бойцовского клуба»
В Краснодаре 15-летнюю школьницу поместили в специализированное учреждение закрытого типа за участие в групповом избиении сверстников. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информации издания, в сентябре шестеро подростков из Краснодара избили ровесников из хулиганских побуждений. Организацией нападения занималась 16-летняя девушка. После инцидента двое подростков оказались задержаны, а их 15-летнюю соучастницу направили в закрытое учреждение по медицинским показаниям.
На текущий момент следователи собирают информацию о подростках, которые состоят в так называемом «бойцовском клубе». Они решают вопрос о мере пресечения для несовершеннолетних.
Сообщается, что организатор нападения снимает квартиру вместе с несколькими другими россиянами и состоит на учёте в МВД. Мать девушки отказалась от неё и скрывается в неизвестном месте. Прокуратура сейчас проверяет работу органов опеки.
