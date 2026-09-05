Ребёнок и трое взрослых погибли в лобовом столкновении в Кузбассе
В Кузбассе в результате лобового столкновения автомобилей погибли четыре человека — среди них трёхлетний ребёнок. Об этом региональная полиция проинформировала в Телеграм-канале.
ДТП случилось на трассе Панфилово — Плотниково. По предварительной версии, водитель Toyota Corona выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ‑21112.
В аварии на месте происшествия скончались оба водителя и двое пассажиров отечественного автомобиля. Трое 15‑летних подростков, находящихся в этой машине, получили травмы — их доставили в больницу.
Как уточнили в полиции, у водителя ВАЗа не было водительских прав. Все участники ДТП не использовали ремни безопасности, а маленького ребёнка везли на руках без специального удерживающего устройства. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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