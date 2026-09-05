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Ребёнок и трое взрослых погибли в лобовом столкновении в Кузбассе

Четыре человека погибли в аварии в Кемеровской области
Фото: iStock/Anton Novikov

В Кузбассе в результате лобового столкновения автомобилей погибли четыре человека — среди них трёхлетний ребёнок. Об этом региональная полиция проинформировала в Телеграм-канале.



ДТП случилось на трассе Панфилово — Плотниково. По предварительной версии, водитель Toyota Corona выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ‑21112.

В аварии на месте происшествия скончались оба водителя и двое пассажиров отечественного автомобиля. Трое 15‑летних подростков, находящихся в этой машине, получили травмы — их доставили в больницу.

Как уточнили в полиции, у водителя ВАЗа не было водительских прав. Все участники ДТП не использовали ремни безопасности, а маленького ребёнка везли на руках без специального удерживающего устройства. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Александр Огарёв

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