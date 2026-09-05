Ребёнок и трое взрослых погибли в лобовом столкновении в Кузбассе

05 сентября 2026, 06:59

Четыре человека погибли в аварии в Кемеровской области

Фото: iStock/Anton Novikov

В Кузбассе в результате лобового столкновения автомобилей погибли четыре человека — среди них трёхлетний ребёнок. Об этом региональная полиция проинформировала в Телеграм-канале.