Семь человек пострадали при столкновении автомобилей в Кузбассе
В Кемеровской области случилось ДТП, в результате которого травмы получили семь человек. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.
Авария произошла на трассе между селом Панфилово и посёлком Плотниково. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. На место происшествия от МЧС России прибыли двое сотрудников и одна единица техники.
Спасатели помогли извлечь пострадавших из машин, после чего передали их медикам. Людям оказали необходимую помощь и подготовили к госпитализации. Состояние раненых граждан не уточняется.
Ранее в Москве автобус сбил мотоциклиста. Травмы байкера оказались смертельными.
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