В Японии ввели наивысший уровень угрозы оползней из-за проливных дождей
На острове Якусима в префектуре Кагосима власти объявили максимальный, пятый уровень угрозы оползней. Об этом проинформировало национальное метеорологическое управление Японии.
Причиной экстремальной опасности стали сильные ливни, не прекращающиеся в регионе. За одни сутки на Якусиме выпало свыше 490 мм осадков, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. С 3 сентября общий объём влаги в районе достиг примерно 800 мм.
Специалисты не исключают, что оползневые процессы уже начались. Метеорологическое управление настоятельно рекомендует жителям принять меры для сохранения жизни. С аналогичным обращением выступила премьер‑министр Японии Санаэ Такаити. В соцсети X она призвала население Якусимы строго следовать инструкциям местных властей и спасательных служб.
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