Ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля в Подмосковье

12 июля 2026, 03:30

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Орехово‑Зуево вечером 11 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием подростка и легкового автомобиля. Информацию об инциденте опубликовало в Telegram‑канале Главное управление МВД России по Московской области.