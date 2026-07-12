Ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля в Подмосковье
В Орехово‑Зуево вечером 11 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием подростка и легкового автомобиля. Информацию об инциденте опубликовало в Telegram‑канале Главное управление МВД России по Московской области.
Авария произошла на улице Лапина рядом с одним из жилых домов. Согласно предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем Renault, сбил 13‑летнего мальчика. Подросток в момент ДТП пересекал проезжую часть на электросамокате вне зоны пешеходного перехода. В результате столкновения юноша получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали случившегося. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Читайте также: