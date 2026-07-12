В Новгородской области из-за непогоды произошёл блэкаут
Из‑за неблагоприятных погодных условий в Новгородской области зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением. Без света остаются свыше 14 тысяч жителей региона.
Об этом проинформировал губернатор Александр Дронов в своём Телеграм‑канале. По его словам, отключения затронули Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский округа.
Для устранения последствий стихии энергетики работают без перерывов. В восстановительных мероприятиях задействованы 25 бригад — всего 87 специалистов и 28 единиц спецтехники, добавил глава региона.
Ранее сильнейшая гроза накрыла Петербург. Из-за непогоды аэропорт Пулково работал с перебоями, а некоторые самолёты отправили на запасные аэродромы.
Читайте также: