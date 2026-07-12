Иномарка с пассажирами протаранила столб в Южно-Сахалинске
В Южно‑Сахалинске автомобиль оказался сильно деформирован после столкновения с опорой освещения. В результате аварии травмы получили три человека, в том числе двухлетний ребёнок.
Как сообщило региональное управление Госавтоинспекции в Телеграм-канале, за рулём Toyota Crown Majesta находился 28‑летний мужчина, не имевший водительских прав. По предварительной версии, при выполнении обгона он потерял контроль над машиной и врезался в опору.
Пострадавшими числятся сам водитель, его 24‑летняя спутница и малолетний ребёнок. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее страшная авария в Твери унесла жизни четырёх человек. Среди погибших – двое детей.
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