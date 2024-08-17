Ребёнок подстрелил сверстника из винтовки, пуля пробила сонную артерию

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Ребёнок подстрелил ровесника из винтовки в Саратове. Об этом ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» сообщила РЕН ТВ.
Отмечается, что врачам удалось чудом спасти семилетнего мальчика, в которого случайно выстрелил из пневматической винтовки другой ребёнок.
Всё произошло дома у одного из детей. Они нашли оставленное без присмотра ружьё и случайно выстрелили из него. Пуля попала в шею мальчику.
Ребёнка в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу. Пуля в нескольких местах пробила сонную артерию и пищевод, после чего попала в желудок. Мальчик не истёк кровью до прибытия медиков, что врачи назвали настоящим чудом.
Мальчика прооперировали, сейчас его жизнь ничего не угрожает.
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Всё произошло дома у одного из детей. Они нашли оставленное без присмотра ружьё и случайно выстрелили из него. Пуля попала в шею мальчику.
Ребёнка в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу. Пуля в нескольких местах пробила сонную артерию и пищевод, после чего попала в желудок. Мальчик не истёк кровью до прибытия медиков, что врачи назвали настоящим чудом.
Мальчика прооперировали, сейчас его жизнь ничего не угрожает.
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Анастасия Чинкова