Ребёнок погиб и семь человек получили травмы в страшном ДТП на Камчатке
Внедорожник опрокинулся в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции (ГАИ).
В результате аварии погибла девятилетняя девочка. Также пострадали ещё семь человек, пятеро из которых – дети.
ДТП произошло днём 12 июля на автодороге «Петропавловск-Камчатский – Мильково». 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, допустила занос машины, в результате чего иномарка опрокинулась. По данным с видеокамер, скорость в момент аварии составляла около 120 км/ч.
В автомобиле находились девять человек, которые направлялись на экскурсию в «Соколиный центр». Погибшая девочка сидела на руках 38-летней женщины на переднем пассажирском кресле и не была пристёгнута ремнём безопасности.
Травмы получили сама 40-летняя водитель, 38-летняя пассажирка, 16-ти, 14-ти и 13-летние подростки, девятилетняя девочка и трёхлетний мальчик, который сидел на руках у 18-летней девушки, которая не пострадала. Никто из детей не был пристёгнут ремнём.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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