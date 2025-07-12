Сбивший людей в Москве водитель рассказал, почему скрылся с места ДТП

12 июля 2025, 18:45

Сбивший людей на Бережковской набережной водитель объяснил, почему скрылся

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Водитель, обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной Москвы, объяснил, что «отказывался верить в происходящее», поэтому скрылся с места аварии. 23-летний молодой человек совершил наезд на пешеходов.







«…Я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома...» — приводит его слова столичная прокуратура.

