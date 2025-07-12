Сбивший людей в Москве водитель рассказал, почему скрылся с места ДТП
Сбивший людей на Бережковской набережной водитель объяснил, почему скрылся
Водитель, обвиняемый в ДТП на Бережковской набережной Москвы, объяснил, что «отказывался верить в происходящее», поэтому скрылся с места аварии. 23-летний молодой человек совершил наезд на пешеходов.
«…Я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома...» — приводит его слова столичная прокуратура.По словам обвиняемого, он двигался по набережной на скорости примерно в 60 или 80 километров. Когда он осуществлял опережающий маневр, то заметил, что едет на красный, однако не смог среагировать вовремя. Мужчина указал, что сбил одного человека.
По данным дептранса, в результате ДТП пострадали, по предварительной информации, пять человек, включая двоих детей.