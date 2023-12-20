Ребёнок погиб в ДТП в Калининградской области

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В результате ДТП в Калининградской области погиб малолетний ребёнок, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По информации ведомства, авария произошла на Северном обходе в Гурьевском районе. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.
В результате аварии пострадали два взрослых – водитель и его пассажирка. Ребёнок 2022 года рождения, который в момент аварии находился на руках у женщины и не был закреплён в специальном кресле, погиб не месте происшествия от полученных травм.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Все подробности случившегося устанавливаются.
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В результате аварии пострадали два взрослых – водитель и его пассажирка. Ребёнок 2022 года рождения, который в момент аварии находился на руках у женщины и не был закреплён в специальном кресле, погиб не месте происшествия от полученных травм.
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Евгения Парфентьева