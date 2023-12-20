В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре

В Санкт-Петербурге во время проведения ремонтных работ второй раз за последние сутки обрушился жилой дом на улице Гороховая, 73. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Днем 19 декабря в доме на Гороховой улице, 73, лит. А, произошел частичный обвал несущей стены на первом этаже, сообщили читатели портала «Фонтанка».Флигель дома был расселен в конце октября, но аварийным здание не признали. Дом, за исключением одной квартиры, оказался пустым, и эвакуация не проводилась. Жители обращались в администрацию с просьбой признать дом аварийным, но получили признание непригодными для проживания лишь отдельных квартир.