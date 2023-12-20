В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре

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В Екатеринбурге произошло ДТП на перекрёстке улиц Блюхера — Мира. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых отбросило на тротуар, где находилась 29-летняя девушка. Об этом пишет URA.RU.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — цитирует издание слова одного из свидетелей происшествия.
В ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что девушка 1994 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны лица.
«Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — проинформировали в ведомстве.
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