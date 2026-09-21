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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Махачкале

Фото: iStock/RamonCast

В посёлке Новый Хушет (Н. Хушет) в Махачкале произошёл хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился в частном жилом доме на улице Кирова.



Как сообщили в телеграм-канале главного управления МЧС по Дагестану, информация об этом поступила в оперативную дежурную смену вечером в 21:50. В результате происшествия зафиксированы разрушения и есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 33 специалиста и девять единиц техники от РСЧС. В том числе задействованы семь сотрудников МЧС России.

Сейчас специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее в Дагестане мать выбросила новорождённого ребёнка в реку. Правоохранительные органы задержали женщину и возбудили уголовное дело.

Александр Огарёв

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