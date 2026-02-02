Достижения.рф

На трассе в Татарстане произошла ужасная авария

В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП с бензовозом
Фото: iStock/Pheelings Media

На трассе «Москва - Уфа» в Татарстане произошла ужасная авария. Об этом пишет РИА Новости.



Водитель автомобиля Renault, 1994 года рождения, не справился с управлением и врезался в стоящий впереди полуприцеп. Мужчина остановился, чтобы очистить свой автомобиль от снега. В результате столкновения двухмесячная девочка, находившаяся в Renault, скончалась на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

Дарья Осипова

