На трассе в Татарстане произошла ужасная авария
На трассе «Москва - Уфа» в Татарстане произошла ужасная авария. Об этом пишет РИА Новости.
Водитель автомобиля Renault, 1994 года рождения, не справился с управлением и врезался в стоящий впереди полуприцеп. Мужчина остановился, чтобы очистить свой автомобиль от снега. В результате столкновения двухмесячная девочка, находившаяся в Renault, скончалась на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.
