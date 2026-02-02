В Архангельске мужчина получил 14 лет колонии за изнасилование падчерицы
В Архангельске суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, фигурант несколько лет насиловал несовершеннолетнюю девочку. К тому же мужчина угрожал ей убийством, если пострадавшая расскажет о преступлении. При этом, когда девочка сопротивлялась, житель доставал нож и бил пострадавшую.
Повзрослев, девушка показала видеозапись с действиями отчима родственникам, которые обратились в полицию. Во время следствия стало известно, что у мужчины есть психическое расстройство в виде педофилии. Сам фигурант свою вину не признал.
