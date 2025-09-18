Школьники забили сверстника ногами и бросили за школой в Свердловской области
В Свердловской области школьники избили сверстника ногами и бросили за школой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
На опубликованных изданием URA.ru кадрах видно, как подростки бьют ногами мальчика, лежащего в траве. Школьник кричит и просит прекратить пытки, однако ровесники не слушают его, продолжая избивать и насмехаться.
Инцидент произошёл в городе Каменск-Уральский.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил областному главку доложить о ходе расследования.
