Ребёнок выпал из кабины подъёмника на горнолыжном курорте в Кузбассе

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На горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника фуникулёра. Мальчик пролетел несколько десятков метров вниз по заснеженному склону.
По словам очевидцев, девушка-инструтор, находившаяся вместе с ребёнком в кабине, раньше времени открыла защитную рамку, передаёт телеграм-канал «112». Мальчик упал с сидения и заскользил по склону вниз. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Сотрудники канатной дороги вызвали специалистов службы спасения, спасатели подняли ребёнка наверх. Региональное Следственное управления СК России возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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Александр Бойцов