Трёхлетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде

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Трехлетний ребенок погиб в Нижнем Новгороде во время прогулки в детском саду, передает 112.
Воспитатели вывели малышей на воздух, не заметив, как один из них, Тимофей, залез на горку, зацепившись курткой за металлоконструкцию и повиснув. Мальчик задохнулся.
В СК и прокуратуре выясняют причины произошедшего, открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Перед этим сообщалось, что в ЖК «Новое Внуково» нет электричества и воды. Люди мерзнут в квартирах примерно с обеда, пытаясь безрезультатно дозвониться до коммунальщиков. Местные отшучиваются, что скоро «придется жечь костры», чтобы согреться.
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В СК и прокуратуре выясняют причины произошедшего, открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Перед этим сообщалось, что в ЖК «Новое Внуково» нет электричества и воды. Люди мерзнут в квартирах примерно с обеда, пытаясь безрезультатно дозвониться до коммунальщиков. Местные отшучиваются, что скоро «придется жечь костры», чтобы согреться.
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Никита Кротов