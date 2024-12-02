Четверо детей погибли в Красноярском крае по вине отца

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Отец четверых детей из Красной Сопки Красноярского края, погибших от отравления дихлофосом, неаккуратно распылил его по дому, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК.
«(Причиной произошедшего – ред.) стал дихлофос в результате его неправильного использования. Он попал на еду, на посуду, на одежду», — говорится в сообщении.При этом уточняется, что глава семейства проходит по делу в качестве свидетеля.
Ранее в СК РФ заявили, что причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, стало инсектицидное средство.
21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.
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