Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми

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В одном из банных комплексов Перми малолетний ребёнок захлебнулся в бассейне, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
При этом, иных подробностей трагедии представитель СК не привёл.
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