Выбросивший двухлетнюю дочь из окна мужчина требовал у жены деньги на наркотики

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Житель Екатеринбурга Илья Иванов, который выбросил двухлетнюю дочь из окна, требовал с ножом в руках у супруги найти 100 тысяч рублей на наркотики. Об этом стало известно изданию URA.ru после рассказала родственницы семьи.
«Выгнал из дома со словами — «Без денег не возвращайся. Ребенка получишь, когда принесешь деньги», — передала рассказ матери собеседница агентства.По словам жены, она сразу пошла в отделение полиции и написала заявление о пропаже дочки. Она пояснила родственникам, что если бы она сказала правоохранителям об удерживании дочки отцом, то полицейские бы не отреагировали.
Мужчину раздражали и поместили под арест.
Кроме того, мать скрывала от родственников факт смерти малышки. 3 января женщина пришла к матери с просьбой одолжить 5 тысяч «на кроватку ребенку», после чего пропала. О смерти ребенка близкие узнали из новостей. Только тогда мать призналась, что знала о том, что муж убил дочку.
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