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Иностранный самолет оказался в запретной зоне в районе столицы

Aviaincident: Борт Tianjin Airlines оказался в запретной зоне в районе Москвы
Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Борт китайской Tianjin Airlines оказался в запретной зоне в районе российской столицы. Об этом сообщает Aviaincident в среду, 16 июля.



В публикации сказано, что накануне во вторник Airbus A330 летел из Москвы в Чунцин. Когда самолет был в 65 километрах к северо-востоку от Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж сообщил об уклонении в запретную зону. Обозреватели уточнили, что пилоты допустили произошедшее для обхода опасных метеорологических явлений. Неизвестно, привели ли действия летчиков к какого-либо рода последствиям.

Несколько дней назад сообщалось, что воздушное судно Ан-2 оказалось за пределами взлетной полосы на Камчатке.

Никита Кротов

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