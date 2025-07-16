Иностранный самолет оказался в запретной зоне в районе столицы
Борт китайской Tianjin Airlines оказался в запретной зоне в районе российской столицы. Об этом сообщает Aviaincident в среду, 16 июля.
В публикации сказано, что накануне во вторник Airbus A330 летел из Москвы в Чунцин. Когда самолет был в 65 километрах к северо-востоку от Москвы на высоте 4,8 тысячи метров, экипаж сообщил об уклонении в запретную зону. Обозреватели уточнили, что пилоты допустили произошедшее для обхода опасных метеорологических явлений. Неизвестно, привели ли действия летчиков к какого-либо рода последствиям.
Несколько дней назад сообщалось, что воздушное судно Ан-2 оказалось за пределами взлетной полосы на Камчатке.
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