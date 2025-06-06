В Бурятии бывший муж убил волонтера отряда «ЛизаАлерт»
В Бурятии бывший муж убил волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову, известную под именем «Манюня». Об этом пишет телеграм-канал «112».
Все произошло в минувший четверг, 5 июня, неподалеку от поселка Ключи. Сначала мужчина расправился с бывшей женой, а после покончил с собой. Известно, что он вывез несчастную в лес, где напал на нее с ножом. Причиной могла послужить ревность.
По словам очевидцев, перед трагедией экс-супруги ссорились в центре населенного пункта. Женщина просила помощи, но никто не отреагировал.
Отмечается, что Мария Лубсанова много лет участвовала в поисковых операциях, помогала искать пропавших людей. Также ездила волонтером в разрушенный Мариуполь, за что получила медаль и именной нож от военнослужащих 36-й армии. Она обещала снова туда вернуться.
Читайте также: