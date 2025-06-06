В Бурятии бывший муж убил волонтера отряда «ЛизаАлерт»

06 июня 2025, 10:15

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Бурятии бывший муж убил волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову, известную под именем «Манюня». Об этом пишет телеграм-канал «112».