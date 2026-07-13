Мост с детьми рухнул на пляже в Приморье
SHOT: в Приморье после обрушения аварийного моста на пляже пострадали дети
Мост с людьми рухнул на отдыхающих на пляже под Владивостоком. Об этом пишет SHOT.
Трагический инцидент случился в бухте Муравьиная, на пляже Большая Тавайза. Во время обрушения моста на нём было около 20 человек, а в воде под мостом находились дети. У некоторых пострадавших есть переломы. По словам местных жителей, мост давно нуждался в ремонте и находился в аварийном состоянии.
В результате происшествия пострадали четыре человека. У одного мальчика оторвало палец, его увезли на скорой помощи. Ещё одна девочка наглоталась воды. Спасатели продолжают поиски тех, кто мог оказаться под водой.
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