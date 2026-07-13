Стало известно, что произошло с москвичкой, откусившей половой орган мужа
У москвички, откусившей половой орган мужа, сгнили зубы в колонии. Об этом пишет Baza.
По словам жертвы нападения, это произошло из-за того, что его жена заточила зубы напильником в рамках своего плана мести. В результате в её зубах начались необратимые изменения. Когда злоумышленницу отправили в колонию, о надлежащем уходе и лечении не могло быть и речи. 41-летний пострадавший считает это кармой.
Напомним, медики смогли спасти повреждённое достоинство, доставив его в больницу в стакане с физраствором. Они провели операцию по восстановлению, но эрекция до сих пор не восстановлена. Женщину же приговорили к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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