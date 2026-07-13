Россиянка заколола возлюбленного за его поведение
В Хабаровском крае 41-летнюю жительницу села Маяк обвиняют в убийстве сожителя во время домашнего конфликта. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Вечером 13 апреля пара выпивала в квартире. Между возлюбленными разгорелась ссора из-за бытовых разногласий. По версии правоохранителей, женщина взяла нож и нанесла мужчине два удара в область сердца. От полученных травм он скончался на месте. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.
По ч. 1 ст. 105 УК РФ уголовная ответственность наступает за умышленное причинение смерти другому человеку. На стадии расследования следствие собирает и оценивает доказательства, устанавливает обстоятельства произошедшего, мотив и иные имеющие значение факты.
Обвиняемая имеет право на защиту, в том числе на помощь адвоката, обжалование процессуальных решений и представление доказательств. В соответствии с законом лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
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