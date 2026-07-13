Россиянка заколола возлюбленного за его поведение

13 июля 2026, 08:47

Жительница Хабаровского края пойдет под суд после гибели сожителя

Фото: iStock/zoka74

В Хабаровском крае 41-летнюю жительницу села Маяк обвиняют в убийстве сожителя во время домашнего конфликта. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.