Редкий тигр съел двух человек, включая школьника
В индонезийской провинции Риау зоозащитники ведут операцию по поимке суматранского тигра, который за неделю стал виновником гибели двух местных жителей. Об этом сообщает информагентство Antara.
Оба инцидента произошли в районе лесозаготовительной концессии. Первое нападение случилось во вторник, 7 июля: хищник утащил 12-летнего школьника прямо из уборной в лагере лесорубов и насмерть растерзал его. Спустя три дня, в пятницу, 10 июля, жертвой тигра стал 29-летний Эко Прасетьо — мужчина вышел за пределы лагеря ночью, и его останки позже нашли частично съеденными.
Специалисты по защите дикой природы полагают, что в обоих случаях действовал один и тот же зверь — трёхлетний самец. В районе уже установили специальные ловушки, чтобы отловить опасного хищника и переместить его в удалённую местность, подальше от человеческого жилья.
Популяция суматранских тигров критически мала — по оценкам экспертов, в мире насчитывается не более 400 особей. Эти животные обитают лишь в нескольких изолированных уголках Суматры, но и там их естественная среда обитания всё чаще пересекается с человеком из-за активной вырубки лесов.
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