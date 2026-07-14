Редкий тигр съел двух человек, включая школьника

14 июля 2026, 21:34

Antara: редкий суматранский тигр съел лесоруба и школьника в Индонезии

Фото: istockphoto/TonyBaggett

В индонезийской провинции Риау зоозащитники ведут операцию по поимке суматранского тигра, который за неделю стал виновником гибели двух местных жителей. Об этом сообщает информагентство Antara.