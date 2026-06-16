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Тигр растерзал патрулировавшего заповедник егеря

В Индии тигр растерзал егеря во время патрулирования заповедника
Фото: iStock/TonyBaggett

В Индии тигр напал на лесной патруль и убил егеря. Об этом сообщает издание The Hitavada.



Трагедия произошла 14 июня в отдаленной части заповедника Канха в районе Гхангхар-Нала. 29-летний Лакхан Сингх, сотрудник противопожарной службы парка, вместе с коллегами выполнял плановое патрулирование, когда их внезапно атаковал хищник.

Егерь получил тяжелые травмы и скончался от кровопотери до прибытия медиков. Руководство лесного департамента оперативно выехало на место. Семье погибшего уже выплатили экстренную материальную помощь, остальную компенсацию перечислят позже.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, собиравшую цветы недалеко от дома.

Лидия Пономарева

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