Тигр растерзал патрулировавшего заповедник егеря
В Индии тигр напал на лесной патруль и убил егеря. Об этом сообщает издание The Hitavada.
Трагедия произошла 14 июня в отдаленной части заповедника Канха в районе Гхангхар-Нала. 29-летний Лакхан Сингх, сотрудник противопожарной службы парка, вместе с коллегами выполнял плановое патрулирование, когда их внезапно атаковал хищник.
Егерь получил тяжелые травмы и скончался от кровопотери до прибытия медиков. Руководство лесного департамента оперативно выехало на место. Семье погибшего уже выплатили экстренную материальную помощь, остальную компенсацию перечислят позже.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, собиравшую цветы недалеко от дома.
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