Тигра у Большого Камня признали неопасным для людей

25 июня 2026, 10:12

Фото: iStock/Marta fernandez

Генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что тигр, замеченный возле Большого Камня в Приморском крае, по предварительной оценке не угрожает людям и ведет себя спокойно. Об этом сообщает ТАСС.