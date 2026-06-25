Тигра у Большого Камня признали неопасным для людей
Генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что тигр, замеченный возле Большого Камня в Приморском крае, по предварительной оценке не угрожает людям и ведет себя спокойно. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, животное попало на видео в лесном массиве рядом с СНТ. Эта территория входит в привычную зону обитания амурского тигра, поэтому его появление там не считают чем-то необычным. Арамилев уточнил, что зверь не проявлял агрессии. Он добавил, что в летний сезон такое состояние для тигра считается нормой. Сейчас сообщение о появлении хищника проверяет служба охотничьего надзора. Специалисты выясняют обстоятельства и оценивают обстановку на месте.
Ранее в соцсетях опубликовали ролик, авторы которого назвали тигра агрессивным по отношению к человеку. Однако эксперты советуют не делать поспешных выводов до завершения проверки.
Амурский тигр — самый крупный представитель кошачьих. Он живет в Приморье и Хабаровском крае, а часть популяции встречается в Китае. Основу рациона тигра составляют копытные. Чаще всего он охотится на кабанов, изюбрей, косуль и пятнистых оленей. Иногда в добычу попадают барсуки, зайцы и другие мелкие животные. К человеку этот хищник обычно не стремится и старается избегать встреч.
Тигр ведет одиночный образ жизни и контролирует свой участок. На охоту он выходит чаще в сумерках или ночью. Зверь отлично слышит, быстро двигается на короткой дистанции и умеет подолгу выслеживать добычу. Специалисты напоминают: при встрече с тигром нельзя приближаться к нему, пытаться снять его с близкого расстояния или подкармливать. Лучше сохранять спокойствие, не поворачиваться спиной и медленно отойти, после чего сообщить о встрече в профильные службы.
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