Стало известно о трех новых жертвах серийной убийцы, «слишком красивой» для отравлений
В деле серийной убийцы из Сеула, которая пригласила на свидания и отравила несколько «потенциальных партнеров», появятся новые обвинения. Об этом сообщает издание «Чунъанъ ильбо».
Согласно материалу, молодую девушку Ким Соёнг арестовали 19 февраля за покушение на жизнь троих мужчин. На встречах с жертвами она подливала им смесь седативных веществ. В результате двое пострадавших скончались, но третий выжил — он сразу обратился в полицию. После ареста Ким Соёнг стала известна в соцсетях: многие пользователи сочувствовали ей, считая её «слишком красивой» для преступницы.
В ходе расследования полиция выяснила, что жертв было не трое. Отмечается, что как минимум шесть человек пострадали от действий Ким Соёнг. Оказалось, что первый подтверждённый инцидент произошёл не в декабре, а ещё в октябре 2025 года.
По предварительной информации, с тремя ранее неизвестными пострадавшими красавица расправилась «любимым» способом: пригласила на свидание и подмешала каждому в напиток большую дозу лекарственных препаратов.
