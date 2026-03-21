Рехаб в частном доме нашли в России
В Магнитогорске прекратил работу частный реабилитационный центр, где проходили восстановление люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Учреждение находилось в одном из частных домов. В ходе проверки надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения. В частности, владелец рехаба не соблюдал требования пожарной безопасности, а также допустил нарушения при организации питания и условий проживания постояльцев.
По итогам проверки собственника привлекли к ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием о прекращении деятельности центра.
Суд это требование удовлетворил.
