Россиянка попала в рабство после встречи с незнакомцами
Жительница Ростовской области оказалась в трудовом рабстве в Ставропольском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на координатора движения «Альтернатива» Арину Файрушину.
По ее словам, женщину завербовали в момент, когда она тяжело переживала семейные проблемы. Она ходила по улицам города в подавленном состоянии, чем воспользовались злоумышленники, предложив ей якобы работу в другом месте.
После согласия пострадавшую отправили к жителям Ставрополья, где она провела около месяца. Там ее возили на овощебазу и принуждали к работе, не выплачивая денег.
Кроме того, потерпевшую запугивали, убеждая, что обращаться за помощью в полицию бессмысленно, поскольку «вопрос все равно решат» и она продолжит работать. Позже пострадавшую удалось найти и вернуть домой, в Ростовскую область.
