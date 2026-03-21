Россиянка попала в рабство после встречи с незнакомцами

aif: Ростовчанку вызволили из рабства на Ставрополье
Жительница Ростовской области оказалась в трудовом рабстве в Ставропольском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на координатора движения «Альтернатива» Арину Файрушину.



По ее словам, женщину завербовали в момент, когда она тяжело переживала семейные проблемы. Она ходила по улицам города в подавленном состоянии, чем воспользовались злоумышленники, предложив ей якобы работу в другом месте.

После согласия пострадавшую отправили к жителям Ставрополья, где она провела около месяца. Там ее возили на овощебазу и принуждали к работе, не выплачивая денег.

Кроме того, потерпевшую запугивали, убеждая, что обращаться за помощью в полицию бессмысленно, поскольку «вопрос все равно решат» и она продолжит работать. Позже пострадавшую удалось найти и вернуть домой, в Ростовскую область.

Никита Кротов

