Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.
По словам Текслера, необходимо проверить источники доходов подозреваемых лиц, а также преступления, о которых говорят люди. Он отметил, что все действия должны производиться под контролем прокуратуры с соблюдением норм законодательства.
Текслер также отрицательно оценил работу органов власти в Коркине.
Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.
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Текслер также отрицательно оценил работу органов власти в Коркине.
Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.
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Екатерина Коршунова