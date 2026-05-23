Рейды прошли в сетевых магазинах Петербурга

23 мая 2026, 12:11

МВД провело рейды в сетевых магазинах Петербурга и Ленобласти

Сотрудники полиции провели масштабные проверки в точках продаж одного из крупнейших продуктовых ритейлеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рейды затронули Приморский и Всеволожский районы.





Правоохранители осмотрели 35 магазинов и прилегающие к ним территории. При мероприятиях проверили порядка 300 граждан, из которых 71 являлись иностранцами.



Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, всех иностранцев доставили в отделы полиции для выяснения законности их нахождения в РФ, а также соблюдения миграционных норм и требований трудового законодательства. В ходе рейдов полицейские также зафиксировали нарушения в работе частных охранников, обслуживающих торговые точки. По итогам проверок составили 12 административных протоколов.



Масштабные рейды провели согласно комплексу мер, направленных на противодействие нелегальной миграции. В том числе на пресечение незаконной трудовой деятельности и обеспечение общественной безопасности в местах массового скопления людей.



