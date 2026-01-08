Школьницы жестоко избили девочку в кабинке туалета ТЦ в Перми
В Перми группа школьниц жестоко избила девочку в туалетной кабинке и записала происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
По данным СМИ, инцидент случился 7 января в торговом центре «Планета». На опубликованных кадрах видно, как одна из девушек с силой бьёт пострадавшую затылком о стену и продолжает наносить удары руками. На записи слышно ненормативную лексику.
Ещё две несовершеннолетние снимают происходящее на телефон и также пинают девочку. Во время нападения одна из участниц избиения угрожала жертве и требовала, чтобы та не приближалась к неким «пацанам».
