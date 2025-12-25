В Красноярске задержали блогеров после издевательств над детьми и инвалидами

25 декабря 2025, 17:55

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Красноярске полицейские задержали молодых блогеров, снимавших видео с издевательствами над детьми и людьми с ограниченными возможностями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.