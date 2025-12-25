В Красноярске задержали блогеров после издевательств над детьми и инвалидами
В Красноярске полицейские задержали молодых блогеров, снимавших видео с издевательствами над детьми и людьми с ограниченными возможностями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Как уточнили в ведомстве, противоправный контент выявили в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованных роликах молодые люди нарушали общественный порядок, провоцировали прохожих и проявляли агрессию в отношении детей и инвалидов.
По итогам проверки в отношении задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.
