Рейс из Новосибирска в Москву экстренно приземлился в Нижнем Новгороде

12 октября 2026, 02:43

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Авиарейс S7 2514, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».