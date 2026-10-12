Рейс из Новосибирска в Москву экстренно приземлился в Нижнем Новгороде
Авиарейс S7 2514, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Согласно расписанию, прибытие в столицу ожидалось около 21:00. Однако в это время в столичных аэропортах действовали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Как сообщает издание, пассажиры уже более трёх часов остаются на борту самолёта. Один из них рассказал, что люди сидят в куртках и пальто при включённом освещении, на фоне слышна сирена. При этом, по словам пассажира, небо над Москвой открыто уже как минимум два часа, но прогнозы по вылету остаются неясными. Другие подробности не приводятся.
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