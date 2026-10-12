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Школа полыхает в Алтайском крае на площади 900 кв. м

В Алтайском крае загорелась школа
Фото: MAX @mchs_altkray

В селе Шилово Калманского района Алтайского края произошёл крупный пожар в здании общеобразовательной школы. Как сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МЧС, возгорание началось поздно ночью.



Когда на место прибыли первые пожарно‑спасательные подразделения, одноэтажное здание уже горело открытым огнём. В ликвидации пожара участвуют 14 сотрудников МЧС России, задействовано 6 автоцистерн. Площадь возгорания оценивается примерно в 900 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

Ранее в Киевской области произошёл пожар. Пламя охватило одно из промышленных предприятий.

Александр Огарёв

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