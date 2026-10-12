Танкер с 750 тыс. баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

12 октября 2026, 01:39

Фото: iStock/Dikuch

В Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером, перевозившим 750 тысяч баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нём возник сильный пожар. Об этом сообщила пресс‑служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).