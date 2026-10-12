Танкер с 750 тыс. баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе
В Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером, перевозившим 750 тысяч баррелей нефти. Судно подорвалось на морской мине, после чего на нём возник сильный пожар. Об этом сообщила пресс‑служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно заявлению, опубликованному агентством Tasnim, танкер проигнорировал предупреждения военно‑морских сил КСИР и попытался пройти по неразрешённому маршруту. В результате судно натолкнулось на морскую мину — произошли взрыв и масштабный пожар.
По данным агентства, это уже третий танкер, который 11 октября подорвался на морской мине в Ормузском проливе. Ситуация остаётся в центре внимания, подробности уточняются.
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