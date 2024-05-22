Рейс Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики

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Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в Тюмени, об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл 22 мая в 08:15 по местному времени. Экипаж самолёта заметил отказ автоматики и принял решение следовать в запасной аэропорт Тюмени.
Воздушное судно удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.
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Евгения Парфентьева