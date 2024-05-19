Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово

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Самолёт «Уральских авиалиний» переехал человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, в результате наезда воздушного судна пострадал техник. Он осматривал самолёт перед вылетом, подписывал все необходимые документы.
Технику оставалось завершить ещё несколько проверок, однако, пилоты рейса Екатеринбург – Бишкек не дождались сигнала и завели самолёт.
Пострадавшего экстренно госпитализировали с переломами.
Всю команду самолёта отстранили от полёта. Другое воздушное судно вылетело по этому рейсу с новой командой спустя три часа после случившегося.
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Технику оставалось завершить ещё несколько проверок, однако, пилоты рейса Екатеринбург – Бишкек не дождались сигнала и завели самолёт.
Пострадавшего экстренно госпитализировали с переломами.
Всю команду самолёта отстранили от полёта. Другое воздушное судно вылетело по этому рейсу с новой командой спустя три часа после случившегося.
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Евгения Парфентьева