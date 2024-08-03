Рейсовый автобус из Питера сгорел под Приозерском

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Рейсовый автобус из Санкт-Петербурга сгорел под Приозерском. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба в социальных сетях. Известно, что автобус №960 выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал. Возгорание ликвидировала дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас. Все случилось рядом с населенным пунктом Шумилово.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате аварии с возгоранием на трассе Р-22 «Каспий». Предварительно, столкнулась «Газель» с большегрузом на встречной полосе. Кроме того, в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае пострадали 25 человек.
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Никита Кротов