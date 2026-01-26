В Крыму подросток признал вину в поджоге автомобилей из-за нацистских взглядов
В Крыму подросток признал свою вину в поджоге автомобилей из-за нацистских взглядов. Об этом 26 января сообщили в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.
По информации следствия, в 2024 году фигурант, находясь в Симферополе, вступил в террористическую организацию National Socialism/White Power*. Подросток решил причинить ущерб владельцу автомобиля, которого считал евреем. Для поджога машины Opel Calibra он слил около одного литра бензина из бензобака мопеда и затем поджёг авто. Свою вину подозреваемый признал.
Следствие также установило, что это был не единственный эпизод. Подросток попытался повредить ещё один автомобиль — ВАЗ — с помощью пускового устройства ПУ-4, принцип работы которого напоминает пистолет. Он несколько раз выстрелил по машине, однако нанести ущерб не смог, так как в автомобиле отсутствовали стекла. Далее фигурант связался с куратором и попросил деньги на адвоката после возбуждения в отношении него уголовного дела.
