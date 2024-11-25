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Рейсовый автобус врезался в стоящие фуры под Петербургом

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария. На Красносельском шоссе неподалёку от посёлка Новоселье рейсовый автобус № 181 врезался в стоящие фуры.


По злой иронии судьбы дорожно-транспортное происшествие произошло совсем рядом с экзаменационным участком ГИБДД, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В аварии пострадали 11 человек — шестеро взрослых и пятеро детей. По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальных ещё осматривают врачи. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

По какой причине водитель, гражданин Узбекистана, врезался в припаркованные грузовые автомобили, предстоит выяснить правоохранителям, которые сейчас устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия.

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#происшествия
#ленинградская область
Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
25 ноября 2024, 08:58

Фото: iStock/NeoPhoto

Пассажиры загоревшегося в Анталье российского самолёта получили багаж спустя восемь часов, он находился на борту. Об этом пишет Shot.
Пассажирка рассказала, что они ждали багаж восемь часов, за это время людям предложили перекусить бургерами и отвели в кафе, чтобы они могли там дожидаться своих чемоданов.

При этом некоторые россияне покинули аэропорт и не стали дожидаться вещей.

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Пассажиры самолета подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».

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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили
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Столичный Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в школе Москвы
25 ноября 2024, 08:43

Фото: istockphoto/jarun011

Информация о том, что десятки учащихся в школе № 1512 на востоке Москвы отравились питьевой водой из кулера, не соответствует действительности. По итогам проверки было установлено, что заражение детей произошло вне образовательного учреждения.
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования суточных проб питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей, а также клинического материала у сотрудников школы, сообщает «Лента.ру». В результате проверки вирус в пробах обнаружен не был, что говорит о том, что источник инфекции находился вне школы.

У всех 32 детей, обратившихся в поликлиники, был выявлен норовирус — очень заразная кишечная инфекция. Попадание такого вируса в детский коллектив очень часто вызывает его активное распространение, сказала главный детский инфекционист города Москвы Людмила Мазанкова. При этом он легко лечится в домашних условиях и переносится детьми в лёгкой форме.

Всем школьникам, обратившимся в медицинские учреждения, оказана необходимая помощь. Учебный процесс в школе № 1512, на время проведения проверки переведённый в онлайн-формат, с 25 ноября возобновиться в обычном режиме.

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#москва
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Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП
Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 рассказал о состоянии пассажиров
25 ноября 2024, 08:32

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff

Пилот загоревшегося в Анталье российского самолета Superjet 100 рассказал, что все пассажиры живы и здоровы. Его слова приводит Mash.
Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы». При этом он отметил, что официальные комментарии по поводу ЧП даст авиакомпания.

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

Некоторые россияне уже покинули аэропорт, остальные дожидаются багажа. Им предоставлено горячее питание. Также известно, что 10 россиян при пожаре лишились своих загранпаспортов. Российское консульство оказывает всем пассажирам рейса необходимую помощь.

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Стала известна причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье
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#самолет
#помощь
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#возгорание
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#авиакомпании
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В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом
Потерпел крушение грузовой самолёт компании DHL в Вильнюсе
25 ноября 2024, 08:12

Фото: iStock/Diy1

Грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом, пишет Reuters
Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров, упав на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. После крушения произошел крупный пожар. На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. В настоящее время известно, что один пилот погиб, остальные выжили.

Местные СМИ пишут, что падение самолета произошло около 5:30 утра. Жильцы дома чудом не пострадали.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

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#самолет
#пожар
#дом
#жилой дом
#информация
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В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов
25 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/ioanna_alexa

Российское консульство оказывает помощь россиянам, которые летели на загоревшемся в аэропорту турецкой Анталии Sukhoi Superjet 100. Некоторые пассажиры уже покинули аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — сообщили в ведомстве.

При этом уточняется, что 10 россиян в результате пожара остались без загранпаспортов. Генконсульство оказывает пассажирам рейса всю необходимую помощь. Дипломаты находятся на связи с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут».

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

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#аэропорт
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Порошенко озвучил новый план по достижению мира на Украине
Порошенко: НАТО должно пригласить Украину, пренебрегая мнением РФ
25 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Diy13

Украину необходимо принять в НАТО, исходя из опыта холодной войны, когда ВРГ стала членом альянса, несмотря на возражения Советского Союза. Так считает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова передает Times of Malta.
«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас», — считает Порошенко.

Он отметил, что избранному президенту США Дональду Трампу первоначально необходимо пригласить Украину в НАТО. Именно этот шаг станет главным условием для установления мира и прекращения огня.

Ранее политолог Николай Топорнин заявлял, что нынешняя американская власть не пригласила Украину в НАТО публично из-за российской позиции по мирному диалогу. Он добавил, что Трамп не раз говорил о том, что сначала нужно завершить конфликт на Украине, а потом уже смотреть на итоги мирных переговоров.

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#трамп
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Десятки самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после возгорания Superjet
25 ноября 2024, 05:45

Фото: istockphoto/umenie

Более 20 самолетов были вынуждены приземлиться в аэропортах турецких городов после пожара на борту российского самолета Superjet в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт.
Так, самолет из Стамбула был перенаправлен в Даламан, а рейс лоукостера Sunexpress приземлился в Измире. Отмечается, что воздушная гавань, где загорелся российский самолет, не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
#турция
#аэропорт
#авиакомпания
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Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»
25 ноября 2024, 04:17

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который загорелся при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил пассажир рейса Сочи-Анталбя, передают «Известиями».
По словам пассажира, лайнер внезапно приземлился, после чего загорелся в течение одной минуты. Женщина сказала, что она была первой, кого эвакуировали по лестнице, а затем смогла заснять происходящее, передают «Известия».

«Пожарные приехали быстро, нам повезло», – добавила она.

Ранее пассажиры самолета заявили, что сразу после ЧП экипаж судна пытался успокоить находившихся на борту людей. По его словам, люди успокоились и постарались как можно скорее покинуть борт лайнера.

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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили

Российский самолет загорелся в турецком аэропорту
#самолет
#пожар
#аэропорт
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В ходе атаки БПЛА на российский регион начался пожар на предприятии
25 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/grafoto

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в территорию промышленного предприятия в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку. Однако в результате падения обломков дрона на предприятии возник пожар. Пострадавшие отсутствуют.

По словам Шапши, всего на окраине Калуги было сбито три БПЛА.

В ночь на 22 ноября Украина запустила 23 беспилотных летательных аппарата в России. Система ПВО сбила 12 в Брянской области, девять – в Калужской и два – в Курской.

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