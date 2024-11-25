Рейсовый автобус врезался в стоящие фуры под Петербургом

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В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария. На Красносельском шоссе неподалёку от посёлка Новоселье рейсовый автобус № 181 врезался в стоящие фуры.
По злой иронии судьбы дорожно-транспортное происшествие произошло совсем рядом с экзаменационным участком ГИБДД, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В аварии пострадали 11 человек — шестеро взрослых и пятеро детей. По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, остальных ещё осматривают врачи. На месте работают несколько бригад скорой помощи.
По какой причине водитель, гражданин Узбекистана, врезался в припаркованные грузовые автомобили, предстоит выяснить правоохранителям, которые сейчас устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия.
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Александр Бойцов