Свадьба в Пакистане обернулась множеством жертв

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На севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
Как сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел во вторник.
Невеста, находившаяся в автобусе, выжила, но получила травмы и была госпитализирована.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа.
До этого следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии», — говорится в сообщении.
Невеста, находившаяся в автобусе, выжила, но получила травмы и была госпитализирована.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа.
До этого следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Мария Моисеева